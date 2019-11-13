Эксперт рассказал о средневековой логике Трампа, отдавшего сирийскую нефть на разграбление

США, прикрываясь борьбой с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», пытаются оправдать кражу сирийской нефти. Такое мнение в беседе с ФАН выразил военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Представитель Госдепа США ранее заявил, что охрана нефтегазовых месторождений Сирии — второстепенная задача. По его словам, американцы находятся на северо-востоке САР для борьбы с терроризмом.

США надеются, что курдские военные формирования сохранят контроль над нефтью в Сирии, поэтому якобы не хотят вмешиваться в этот процесс.

Эксперт отметил, что в Вашингтоне окончательно заврались. США снова находятся в Сирии для борьбы с ИГ*, хотя ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял о полной победе над террористами, причем не раз.

«Такая непоследовательность и несогласованность заявлений различных чиновников говорит об одном — им плевать, что про них подумают, им плевать, что про них скажут. Они себя чувствуют полностью безнаказанными и непогрешимыми», — считает эксперт.

Родионов искренне удивляется беззастенчивому вранью США. По его словам, американскому цинизму предела.

Несколько месяцев назад США вели совместное патрулирование с Турцией для уничтожения ИГ, *гарантируя, что сохраняют всю ситуацию настолько спокойной, насколько возможно. И сразу после этого покинули страну.

«Видимо, чтобы партнеры не сильно обижались, американцы щедро подкидывают им возможность зарабатывать на продаже сирийской нефти.... Это чисто средневековая логика. Тогда принято было отдавать поверженные города на разграбление наемникам. Именно этим занимаются сегодня США в Сирии, на Украине, да и по всему миру», — резюмировал эксперт.

Напомним, курды-боевики в Сирии сотрудничают с остатками ИГ*, притесняют коренное население восточного побережья Евфрата, творя на землях арабов-суннитов беспредел.

Ранее стало известно о наемниках американской ЧВК Blackwate, которые прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор, где для них незаконно строятся две военные базы. Именно этот район Сирии богат нефтью. О Blackwater мир узнал в 2007 году, когда наемники расстреляли мирных жителей в Ираке.

*террористическая группировка, запрещена в РФ