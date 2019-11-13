Глава «Альянса врачей» тратит на оплату штрафов ГИБДД в среднем 5000 рублей в месяц

Глава профсоюза «Альянс врачей», подруга Алексея Навального Анастасия Васильева была замечена в систематическом нарушении российского законодательства. Об этом пишет Nation News.

В частности, за год женщина нарушила ПДД 47 раз (3-4 раза за месяц). Сумма штрафов составила 74 тысячи рублей. Частое нарушение — это превышение скорости. Согласно протоколам, Васильева любит погонять по городу со скоростью 120 километров в час. Любой человек, связанный с медициной, понимает, что если машина при такой скорости наедет на пешехода, он вряд ли выживет.

Среди других нарушений: поворот налево в неположенном месте, несоблюдение рядности движения (например, поворот из несоответствующей полосы во время объезда пробки), неоплаченные парковки и движение по выделенной полосе.

СМИ недавно узнали, что такие крупные штрафы для Васильевой — копейки. Журналисты узнали, что женщина искала «домработницу с проживанием» в элитный поселок «НИЛ», где находится ее дом, стоимость которого оценивается минимум в 50 миллионов рублей.