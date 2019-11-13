Бывший кандидат в президенты РФ от КПРФ, владелец богатых сочной клубникой полей в Подмосковье Павел Грудинин решил вернуться в политику. Он подал документы на регистрацию претендентом на пост народного избранника Ленинского округа Московской области, на территории которого расположен возглавляемый Грудининым ЗАО «Совхоз им. Ленина». Бизнесмен идет по спискам коммунистической партии в городе Видное.

«Я вчера сдал документы, и очень много моих работников совхоза, моих подчиненных тоже сдали документы. Мы идем по списку партии КПРФ на выборы в городской совет», - сказал Грудинин на пресс-конференции 6 ноября.

В совете депутатов Грудинина не видели с февраля. Распрощаться с мандатом последователю ленинских заветов пришлось из-за офшора Bontro LTD в Белизе, расположенного недалеко от родины Фиделя Кастро, которого не нашли его в декларации.

Лишить статуса представителя воли народа Грудинина, занимавшего пост председателя Совета с 2017 года, решили теперь уже бывшие его коллеги на внеочередном заседании. Прокуратура обнаружила у бизнесмена счета в офшорной зоне на далеких карибских берегах. Сам коммунист объяснял наступившую черную полосу в своей политической карьере происками оппонентов из «Единой России».

Узнать, с чем связаны претензии экс-кандидата в президенты РФ, которого поддержали более восьми миллионов россиян, на скромную должность депутата горсовета лично у Грудинина «Политике Сегодня» не удалось. Директор Совхоза оказался недоступен для комментариев. Однако ответил Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ уверен, что его соратник идет защищать от жадных лап капитализма народное хозяйство и свой уникальный фермерский опыт.

«В Ленинском районе было 15 предприятий, осталось живое всего одно, которые у него. — посетовал Зюганов в беседе с «ПС». — Остальные поделили на паи, распродали и уничтожили. В данном случае это форма поддержки, защиты народных предприятий, на которые мы делаем ставку. Их сейчас более 200 в стране. Их опыт будет изучаться. Я был у президента, он поручил подготовить правительству всероссийские семинары и пригласил на учебу. Хочу, чтобы это было сделано и для депутатов. Мы вчера ему [Грудинину] возили наших курсантов, ребята в восторге от того, что увидели».

Шансы соратника заручиться поддержкой избирателей в Видном лидер Компартии оценивает, как «очень высокие» и обещает активную поддержку со своей стороны.

«Абсолютное большинство за него. Уверен будут охотно голосовать люди», — полагает Зюганов.

К упрекам во владении зарубежными счетами Грудинин готов, убежден его давний товарищ, поскольку совесть директора Совхоза чиста.

«Если бы были счета, его бы тогда сняли еще на президентских выборах. Это неправда, выдумки недоброжелателей», — не верит в богатство соратника Геннадий Зюганов.

В конце октября по итогам заседания арбитражного суда Московской области Грудинин стал чуть беднее. Фемида частично удовлетворила иск акционеров «Совхоза имени Ленина», взыскав с директора более миллиарда рублей.

Изначально от Грудинина требовали более двух миллиардов рублей в качестве компенсации за понесенные совхозом убытки и упущенную выгоду от внесения в уставной капитал «ТТ Девелопмент» двух земельных участков, принадлежащих совхозу. Земля оценивалась в миллиард рублей, однако совхоз получил долю в «ТТ Девелопмент» только на 29 миллионов, утверждали истцы. В марте 2018 года арбитраж признал передачу земель незаконной, что и позволило им требовать от Грудинина деньги.

Выборы в горсовет по мажоритарной избирательной системе (30 депутатов будут избраны по 30 одномандатным округам) пройдут 22 декабря 2019 года. По состоянию на 13 ноября в статусе выдвинувшихся, но пока незарегистрированных кандидатов, Грудинину противостоят десять оппонентов.

Среди них кандидаты, представляющие традиционных оппонентов КПРФ — «Единую Россию», ЛДПР, «Партию Роста», «Справедливую Россию», а также член «Коммунистов России», которых КПРФ обвиняет в спойлерстве. Кроме выше перечисленных за право быть народным избранником с Грудининым поспорят самовыдвиженцы, представитель пенсионеров и казак из «Казачьей партии Российской Федерации», сокращено тоже КПРФ.