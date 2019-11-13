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19:40   13 Ноября 2019
Россия

Юрист объяснил, почему обвиняемого в хакерстве Буркова экстрадировали в США

Юрист объяснил, почему обвиняемого в хакерстве Буркова экстрадировали в США

Экстрадированному из Израиля в США Алексею Буркову грозит 80 лет тюрьмы и штраф в 20 миллионов долларов. Россиянину вменяют ряд киберпреступлений. Британский юрист по правам человека Александр Меркурис в беседе с «360», объяснил, почему Буркова отдали США, а не России.

По данным следствия, Бурков руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера украденных дебетовых и кредитных платежных карт. Многие из них принадлежали гражданам США. Россиянин продавал карты по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку.

Кроме того, Буркова обвиняют в создании другого сайта — «Клуб для элитных киберпреступников». Ему же вменяют мошенничество с использованием устройств доступа, сговор с целью организации этих мошенничеств, компьютерный взлом, кражу личных данных и отмывание денег.

Юрист объяснил, почему обвиняемого в хакерстве Буркова экстрадировали в США

Россиянина арестовали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива. РФ и США Отправили запрос на экстрадицию. Однако Израиль отдал предпочтение американской стороне. В интервью «360» юрист Меркурис отметил, что это решение вызвало немало вопросов.

«В приоритете всегда родная страна преступника. И уже на ее территории он должен предстать перед судом и попасть в тюрьму своей страны, если суд признает его виновным, нежели экстрадироваться в чужую страну, где он будет оторван от своей семьи, родственников и друзей», — объяснил он.

Меркурис считает, что произошедшее имеет политическую подоплеку. Юрист напомнил о близкой дружбе США и Израиля. Еврейское государство в подобной ситуации всегда предпочтет встать на сторону союзника, пусть это и будет неверно юридически.

Комментируя 80-летний срок заключения, Меркури отметил, что вопрос справедливости всегда спорный.

«Но скажу сразу, что 40, или 60, или 80 лет — это просто дико, нелепо, смехотворно непропорционально тому, что он сделал», — отметил собеседник «360».

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #израиль #бурков

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