Юрист объяснил, почему обвиняемого в хакерстве Буркова экстрадировали в США

Экстрадированному из Израиля в США Алексею Буркову грозит 80 лет тюрьмы и штраф в 20 миллионов долларов. Россиянину вменяют ряд киберпреступлений. Британский юрист по правам человека Александр Меркурис в беседе с «360», объяснил, почему Буркова отдали США, а не России.

По данным следствия, Бурков руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера украденных дебетовых и кредитных платежных карт. Многие из них принадлежали гражданам США. Россиянин продавал карты по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку.

Кроме того, Буркова обвиняют в создании другого сайта — «Клуб для элитных киберпреступников». Ему же вменяют мошенничество с использованием устройств доступа, сговор с целью организации этих мошенничеств, компьютерный взлом, кражу личных данных и отмывание денег.

Россиянина арестовали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива. РФ и США Отправили запрос на экстрадицию. Однако Израиль отдал предпочтение американской стороне. В интервью «360» юрист Меркурис отметил, что это решение вызвало немало вопросов.

«В приоритете всегда родная страна преступника. И уже на ее территории он должен предстать перед судом и попасть в тюрьму своей страны, если суд признает его виновным, нежели экстрадироваться в чужую страну, где он будет оторван от своей семьи, родственников и друзей», — объяснил он.

Меркурис считает, что произошедшее имеет политическую подоплеку. Юрист напомнил о близкой дружбе США и Израиля. Еврейское государство в подобной ситуации всегда предпочтет встать на сторону союзника, пусть это и будет неверно юридически.

Комментируя 80-летний срок заключения, Меркури отметил, что вопрос справедливости всегда спорный.