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 Путин обсудит с президентом Бразилии ситуацию в Боливии

Путин обсудит с президентом Бразилии ситуацию в Боливии
20:15   13 Ноября 2019
Весь мир

Путин обсудит с президентом Бразилии ситуацию в Боливии

Путин обсудит с президентом Бразилии ситуацию в Боливии

Президент России Владимир Путин прибыл в Бразилию с двухдневным визитом. Причиной стал саммит БРИКС, который в эти дни проходит в столице страны.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в среду состоятся двусторонние встречи лидеров стран-участниц, а в четверг, 14 ноября, пройдут рабочие мероприятия саммита. Также в среду главы государств выступят на церемонии закрытия делового форума БРИКС, состоятся концерт и обед у президента Бразилии Жаира Болсонару.

Путин проведет три двусторонние встречи в рамках саммита-2019: с лидерами Индии, Китая и Бразилии. В частности с Болсонару российский президент будет обсуждать ситуацию в Боливии и прочие международные вопросы.

«Начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Наредрой Моди, затем проведем традиционную встречу с Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий состоится встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару», — обозначил план Ушаков.

Также помощник Путина отметил, что президент России затронет вопросы действий США по развалу системы контроля над вооружениями, положению дел в Сирии и более тесной координации стран «пятерки» в отстаивании норм международного права.

 

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Автор: Лев Кандинский
#россия #китай #саммит #индия #бразилия #брикс #южная африка

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