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19:41   13 Ноября 2019
Россия

Обвиняемый в вымогательстве и клевете журналист «Росбалта» хочет международной защиты

Обвиняемый в вымогательстве и клевете журналист «Росбалта» хочет международной защиты

Обвиняемый в клевете и вымогательстве журналист ИА «Росбалт» Александр Шварев уверен, что Интерпол не выдаст его российским властям в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей в среду, 16 ноября. 

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал находящегося якобы на лечении в Риге журналиста «Росбалта». Он является фигурантом уголовного дела о вымогательстве у предпринимателя Кенеса Ракишева, а также о клевете на миллиардера Алишера Усманова. Российские власти объявили журналиста в международный розыск после эпизода с Ракишевым. 

Сам Шварев пребывает в уверенности, что Интерпол не пойдет навстречу российским правоохранителям, или другими словами — не выдаст его. По информации «Московского комсомольца», Шварев заявил, что дело в отношении него носит заказной характер. При этом следственные органы якобы «не имеют никаких доказательств». Как сообщил один из адвокатов журналиста Карен Нерсисян, его подзащитный планирует обратиться за политическим убежищем к властям Латвии. По словам другого адвоката Игоря Бушманова, Шварев «уже принял меры по получению международной защиты».

По данным следствия, в «Росбалте» публиковали «компрометирующие» материалы на российских миллиардеров, а затем требовали удалить заведомо ложные сообщения за определенную плату. При этом сами журналисты «Росбалта» пытаются кичиться званием «охотники за олигархами», которое сами же и придумали. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #росбалт

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