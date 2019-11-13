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19:20   13 Ноября 2019
Весь мир

Tesla построит первый завод в Европе рядом с Берлином

Tesla построит первый завод в Европе рядом с Берлином

Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей. Он будет находиться рядом с Берлином.

Новый завод получит название Gigafactory 4. Он появится возле строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который расположен на границе Берлина и федеральной земли Бранденбург.

Tesla будет производить в Европе аккумуляторные батареи и силовые установки. На заводе также будут собирать седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y.

Компания уже разместила вакансии по трудоустройству в Германии. По данным Axios, завод позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест.

Tesla планирует запустить завод в 2021 год

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Автор: Арсений Аскольский
#берлин #tesla

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