Tesla построит первый завод в Европе рядом с Берлином

Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал создание второго международного завода электромобилей. Он будет находиться рядом с Берлином.

Новый завод получит название Gigafactory 4. Он появится возле строящегося международного аэропорта имени Вилли Брандта, который расположен на границе Берлина и федеральной земли Бранденбург.

Tesla будет производить в Европе аккумуляторные батареи и силовые установки. На заводе также будут собирать седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y.

Компания уже разместила вакансии по трудоустройству в Германии. По данным Axios, завод позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест.

Tesla планирует запустить завод в 2021 год