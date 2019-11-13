Администрация РГПУ готова побеседовать с жертвами домогательств Вишневского

Руководство РГПУ имени Герцена проверит информацию о возможных домогательствах профессора кафедры политологии Бориса Вишневского. Об этом пишет Nation News.

Ранее в вузе заявили, что жалоб на Вишневского не поступало. Однако теперь руководство университета инициировало проверку. Например, декан факультета истории и социальных наук Алексей Воронцов провел встречу со студентами, у которых преподает депутат петербургского ЗакСа. Кроме того, ректор РГПУ пригласил студентов и выпускников, которые обвинили депутата в домогательствах, на личную встречу.

Напомним, девушка по имени Кристина ранее прислала в редакцию Nation News письмо, в котором заявила, что Вишневский пытался склонить ее к интиму, когда она была еще студенткой. По словам девушки, она — не единственная жертва домогательств депутата.

Сам Вишневский опровергает все сказанное девушкой. Некоторые считают, что парламентарий пытается делать вид, что его «оклеветали». Он знает, что из университета его не выгонят, поскольку ректор Сергей Богданов и депутат ЗакСа якобы друзья детства, о чем рассказала еще одна выпускница РГПУ.