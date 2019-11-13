Охранники ТЦ в Краснодаре обнаружили у посетителя человеческие останки в вещах

Охранники ТЦ «Галерея» в Краснодаре обнаружили у посетителя человеческие останки в личных вещах. Об этом в среду, 13 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В вещах у посетителя обнаружили, предварительно, человеческие останки. Он задержан», — цитирует агентство слова источника.

Собеседник ТАСС добавил, что речь идет о человеческом черепе. Согласно предварительным данным, мужчина мог взять его на Всесвятском кладбище, которое расположено рядом с ТЦ. Отмечается, что задержанный страдает психическим расстройством, а также стоит на учете в соответствующих медицинских организациях.

По словам другого источника в экстренных службах, задержанный мужчина заявил, что человеческий череп ему подарили люди без определенного места жительства, когда он прогуливался по кладбищу. Проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК.