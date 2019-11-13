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19:14   13 Ноября 2019
Россия

Охранники ТЦ в Краснодаре обнаружили у посетителя человеческие останки в вещах

Охранники ТЦ в Краснодаре обнаружили у посетителя человеческие останки в вещах

Охранники ТЦ «Галерея» в Краснодаре обнаружили у посетителя человеческие останки в личных вещах. Об этом в среду, 13 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. 

«В вещах у посетителя обнаружили, предварительно, человеческие останки. Он задержан», — цитирует агентство слова источника. 

Собеседник ТАСС добавил, что речь идет о человеческом черепе. Согласно предварительным данным, мужчина мог взять его на Всесвятском кладбище, которое расположено рядом с ТЦ. Отмечается, что задержанный страдает психическим расстройством, а также стоит на учете в соответствующих медицинских организациях. 

По словам другого источника в экстренных службах, задержанный мужчина заявил, что человеческий череп ему подарили люди без определенного места жительства, когда он прогуливался по кладбищу. Проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК.

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Автор: Софья Белоцерковская
#задержание #краснодар #общество

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