 Милонов посоветовал православной Поклонской не вводить в заблуждение избирателей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что женщина не обязана получать разрешения на аборт у священников. Чем огорошила своего коллегу Виталия Милонова, который было подумал, что ее слова чистой воды фейк.

«Это ее [женщины] здоровье, это ее тело, и это ее дело. Невозможно ее заставить, сказать: все равно будешь идти и рожать». И неважно, рассказали тебе врачи — болен этот ребенок или не болен. Да никому эта женщина не нужна будет. Она останется одна. Один на один с проблемой своей», — заявила «Говорит Москве» Поклонская.

«Мне сложно сказать, потому что если это сказано ею осознанно, то, наверное, это очень странно. Что касается обязанности получать разрешение, то какая это может быть обязанность? У нас совесть то не обязаны иметь. Вопрос – исключительно добровольный свободного выбора», — рассказал Милонов «Политике Сегодня».

Ходить к священнику за разрешением об аборте бесполезно, считает парламентарий. Потому как он никогда в жизни подобных деяний не разрешит. Выход прост – можно никуда не ходить и ни с кем не советоваться. Но все останется на совести человека.

Однако резкая смена позиции госпожи Поклонской вызывает у депутата куда больше вопросов. Можно подумать, что это происки пиарщиков перед грядущими выборами в Госдуму. Такими заявлениями они хотят облагородить общественный образ Поклонской.

«Я не верю, что человек может настолько кардинально изменить свои убеждения, я абсолютно не верю, потому что это точка зрения абсолютно неолиберальная. Понятно, что новая команда пиар-технологов говорят делай так. Они видимо хотят скорректировать образ перед выборами <…>. Если это сказано действительно так, то Наталья Владимировна должна как-то перестать вводить в заблуждение избирателей, называя себя православной христианкой», — резюмировал Милонов.

Депутат уточнил, что заявление об абортах, которое прозвучало сегодня слишком схоже с позицией украинской группы радикальных феминисток Femen. Они ничего общего с традиционными ценностями не имеют.