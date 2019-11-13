Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба СК по республике Крым и Севастополю.

По информации пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения маленького ребенка. Ребенок исчез во вторник.

«К месту происшествия выехали руководство Главного следственного управления и сотрудники управления криминалистики», — сообщили в ведомстве.

Отец девочки сообщил, что выехал из дома, оставив дочь одну без присмотра. Вернувшись домой, он увидел, что дверь открыта, при этом признаков взлома не было. Дома ребенка не оказалось. Поиски по селу результатов не принесли. О пропаже девочки отец сообщил в среду, уточнили в СК.