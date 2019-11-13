Глава ПФР исключил возврат к индексации пенсий работающих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении поправки к бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год. Состоялось обсуждение предстоящих изменений, в рамках которого глава ведомства Антон Дроздов ответил на вопросы депутатов.

Новые поправки позволят увеличить доход фонда в текущем году на 80 миллиардов рублей, он достигнет 8,7 триллионов. При этом расходы все же превысят доходы, а дефицит составит 24 миллиарда рублей. Так, новый законопроект предусматривает повышение расходов на выплаты по страховым пенсиям. Это необходимо, так как увеличилось число их получателей, сообщает «Парламентская Газета».

Депутаты в ходе дискуссии о нововведениях отметили, что уже в течение нескольких лет не производится индексация пенсий работающим пенсионерам. Также они задали вопросы:

«Многие из них либо ушли с работы, либо ушли в тень. Каковы последствия этого непродуманного решения для экономики и бюджетной системы?», — поинтересовался первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг.

Дроздов ответил, что эффект для бюджета благодаря отсутствию индексации в 2020 году составит 368 миллиардов рублей. Глава фонда подчеркнул, что восстановление индексации не планируется. Он напомнил, что при уходе пенсионера с работы его пенсия увеличится на все прошедшие индексации.

«После того, как пенсионер бросает работу, пенсия увеличивается сразу на все индексации, которые были до этого», — сказал Дроздов.

Кроме того, Дроздов согласился, что многие пенсионеры бросают работы ради повышения пенсионных выплат, но, он убежден, что это касается лишь очень незначительной части населения. Также, он добавил, что работающие пенсионеры находятся даже в более выгодном положении, так как помимо пенсии получают и заработную плату.