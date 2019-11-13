Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

 Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

 В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек

В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек
МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

 Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

 В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек

В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек
18:37   13 Ноября 2019
Россия

Росгвардейцы в Салехарде спасли ребенка, упавшего в канализационный люк

Росгвардейцы в Салехарде спасли ребенка, упавшего в канализационный люк

Росгвардецы спасли девятилетнюю девочку, которая упала в канализационный люк в Салехарде. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в среду, 13 ноября. Во время патрулирования прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин нашли девочку, которая провалилась в открытый канализационный люк, когда шла домой из школы.

Ребенок не пострадал. Росгвардейцы узнали у девочки, где она живет, проводили ее до дома и передали родителям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#росгвардия #общество #салехард

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...