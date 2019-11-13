Росгвардейцы в Салехарде спасли ребенка, упавшего в канализационный люк

Росгвардецы спасли девятилетнюю девочку, которая упала в канализационный люк в Салехарде. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в среду, 13 ноября. Во время патрулирования прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин нашли девочку, которая провалилась в открытый канализационный люк, когда шла домой из школы.

Ребенок не пострадал. Росгвардейцы узнали у девочки, где она живет, проводили ее до дома и передали родителям.