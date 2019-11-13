США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

США утверждают, что охрана нефтегазовых месторождений Сирии — второстепенная задача. По словам представителя Госдепа, американцы находятся на северо-востоке САР для борьбы с терроризмом.

При этом дипломат отметил, что США занимаются в Сирии и «работой» с курдскими радикалами, охраной нефтяных полей. На словах, нефть охраняется от террористов, на деле же, американцы воруют нефть Сирии руками курдов.

Минобороны РФ ранее опубликовало кадры, которые подтверждают, что Вашингтон продолжает контрабанду сирийской нефти. По данным ведомства, США зарабатывают с ее продажи около 30 миллионов долларов в месяц. Также США открыто заявляют, что в их планах — оставить нефть под контролем курдов, а не официального Дамаска.

Политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с Nation News назвал такое решение США «неприятными известиями». Он подчеркнул, что РФ и Турция пытаются решить вопрос с курдами, и регулярные патрулирования предотвращают дальнейшую эскалацию конфликта.

Собеседник издания напомнил, что у США нет официального статуса в Сирии, они вошли на территорию страны без приглашений.

При этом они поприсутствовали и сделали вид борьбы с терроризмом, после этого решили выйти, но, вместо того, чтобы оставить регион для дальнейшей стабилизации, они пытаются получить компенсацию за свои неудачи в Сирии.

Самонкин назвал курдские бандофмирования инструментом «мягкой силы» на официальный Дамаск. Публицист уточнил, что Соединенные Штаты продолжают приватизировать природные богатства Сирии руками курдов.

«Непонятно, будет ли эта нефть идти в угоду США, или она будет продаваться через другие каналы на Ближнем Востоке, и эти деньги пойдут на поддержку умеренной оппозиции. И мы видим, что американцы не готовы сдаваться без боя», — констатировал эксперт.

По словам Самонкина, с помощью вынесения вопроса на международный уровень Россия сможет найти еще больше точек соприкосновения с Турцией.

Напомним, ранее стало известно о наемниках американской ЧВК Blackwate, которые прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор, где для них незаконно строятся две военные базы. Именно этот район Сирии богат нефтью. О Blackwater мир узнал в 2007 году, когда наемники расстреляли мирных жителей в Ираке.