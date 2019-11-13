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МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

 Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

 В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек

В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек
18:37   13 Ноября 2019
Россия

Форум «Время инноваций-2019» пройдет в Баку 5 и 6 декабря

Форум «Время инноваций-2019» пройдет в Баку 5 и 6 декабря

Форум, посвященный технологиям, пройдет в Баку уже в четвертый раз, встреча состоится 5 и 6 декабря. Участие в ней примут более 50 спикеров, которые обсудят тренды в мире технологий и поделятся опытом их внедрения в различные сферы бизнеса.

В первый день гости форума обсудят тренды самообслуживания, технологические инновации в строительстве, электронный документооборот и цифровизацию правовой деятельности в России. Второй день будет посвящен вопросам корпоративных инноваций государства и общества, технологиям в бизнесе, организационно-управленческим инновациям и другим актуальным темам.

В качестве спикеров выступят: руководитель инновационного направления «Аэрофлот» Андрей Полозов-Яблонский, замначальника Управления инновационного развития АО «Зарубежнефть» Виктория Высоцкая, гендиректор ООО «Открытие Факторинг» Артем Дуров, президент и основатель «Европейской Юридической Службы» Сергей Бекеренев и многие другие.

Завершится встреча Церемонией награждения лауреатов Премии «Время инноваций-2019», которая проводится с 2011 года. Главная цель ее проведения — выявление лучших практик внедрения технологий в разных сферах.

Подробная информация и регистрация на Форум.

ИА «Политика Сегодня» выступает информационным партнером мероприятия

 

 

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Автор: Лев Кандинский
#технологии #баку #инновации

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