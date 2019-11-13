В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек

По меньше мере 12 человек, в том числе трое детей, погибли в результате взрыва автомобиля. Трагедия случилась в Кабуле. Часть убитых были сотрудниками канадской частной военной компании GardaWorld, передает Федеральное агентство новостей.

По информации СМИ, на пути следования внедорожника канадской ЧВК взорвался автомобиль. В МВД Афганистана подтвердили, что злоумышленники целенаправленно преследовали автомобиль, принадлежащий канадским наемникам. В результате инцидента погибли четверо сотрудников данной ЧВК.

По словам заместителя представителя МВД Мервы Амини, жертвами инцидента также стали гражданские лица. Отмечается, что взрыв случился в 7:25 по местному времени. Еще 20 человек, в том числе четверо иностранцев, получили ранения.