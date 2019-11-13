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18:10   13 Ноября 2019
Россия

Секс-скандалист Вишневский не будет присутствовать на встрече ректора РГПУ со студентами

Секс-скандалист Вишневский не будет присутствовать на встрече ректора РГПУ со студентами

Преподаватель кафедры политологии Борис Вишневский, обвиненный в сексуальных домогательствах, не будет присутствовать на встречах со студентами. Об этом заявили в пресс-службе РГПУ имени Герцена.

«Ректор РГПУ приглашает студентов, а также тех выпускников Герценовского университета, которые обвиняют Б. Л. Вишневского в якобы имевших место нарушениях этических норм, на личный прием», — говорится в рассылке пресс-службы.

Также там отметили, что Вишневский на «разговоре» у ректора со студентами присутствовать не будет.

При этом «ПолитЭксперт», ссылаясь на источники, пишет, что на встрече декана Воронцова с группой учащихся Вишневский присутствовал. Именно на этой беседе «ни один из обучающихся обвинения, похожие на изложенные в опубликованном ранее письме, не подтвердил», как отметили в вузе.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#студенты #вишневский #домогательства

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