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 Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

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 В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек

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18:02   13 Ноября 2019
Россия

СПбГУ уволил обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Соколова

СПбГУ уволил обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Соколова

СПбГУ уволил историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вуза. 

По информации СМИ, учебное учреждение уволило Соколова за аморальный поступок. Отмечается, что приказ был подписан 11 ноября текущего года. 

«Соколов уволен в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы"», — сказал собеседник агентства.

11 ноября бывшему профессору СПбГУ Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве. Согласно предварительным данным, 7 ноября он застрелил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку вуза Анастасию Ещенко. Позже известный историк решил избавиться от тела, расчленив его. Утром ученого извлекли из реки Мойки с обморожением. При себе у него был рюкзак, в котором лежал травматический пистолет и отрубленные женские руки. Жертва доцента жила вместе с Соколовым в его квартире на набережной Мойки, где позже полиция нашла ее обезглавленный труп.

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Автор: Софья Белоцерковская

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