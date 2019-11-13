СПбГУ уволил обвиняемого в убийстве аспирантки доцента Соколова

СПбГУ уволил историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вуза.

По информации СМИ, учебное учреждение уволило Соколова за аморальный поступок. Отмечается, что приказ был подписан 11 ноября текущего года.

«Соколов уволен в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы"», — сказал собеседник агентства.

11 ноября бывшему профессору СПбГУ Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве. Согласно предварительным данным, 7 ноября он застрелил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку вуза Анастасию Ещенко. Позже известный историк решил избавиться от тела, расчленив его. Утром ученого извлекли из реки Мойки с обморожением. При себе у него был рюкзак, в котором лежал травматический пистолет и отрубленные женские руки. Жертва доцента жила вместе с Соколовым в его квартире на набережной Мойки, где позже полиция нашла ее обезглавленный труп.