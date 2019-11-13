РЭО еще не получил деньги на реформу мусорной отрасли

Российский экологический оператор (РЭО) до сих пор не получил деньги на финансирование реформы мусорной отрасли в регионах. Об этом заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли быть направлены в регионы на создание, например, мощностей по переработке», — подчеркнул он.

Как пояснили в РЭО, средняя потребность регионов в мерах инвестиционной поддержки — около 300 миллионов рублей в расчете на один регион.

Напомним, мусорная реформа началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет строительства современных объектов обращения с мусором.