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 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

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В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек
18:07   13 Ноября 2019
Россия

РЭО еще не получил деньги на реформу мусорной отрасли

РЭО еще не получил деньги на реформу мусорной отрасли

Российский экологический оператор (РЭО) до сих пор не получил деньги на финансирование реформы мусорной отрасли в регионах. Об этом заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«РЭО до сих пор от Минфина не получил средства, которые могли быть направлены в регионы на создание, например, мощностей по переработке», — подчеркнул он.

Как пояснили в РЭО, средняя потребность регионов в мерах инвестиционной поддержки — около 300 миллионов рублей в расчете на один регион.

Напомним, мусорная реформа началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему несанкционированных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет строительства современных объектов обращения с мусором.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#мусор #рэо

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