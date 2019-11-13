Песков заявил, что 31 декабря однозначно надо работать

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался по вопросу, нужно ли сделать предновогодний день выходным:

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — поделился Песков, комментируя вопрос о возможности сделать 31 декабря выходным.

Также Песков рассказал, что распределение выходных дней происходит по-разному, поэтому иногда некоторые каникулы выходят на один-два дня длиннее обычного, сообщает ФАН.