Россияне потратили на AliExpress во «Всемирный день шопинга» 17 миллиардов рублей

Россияне купили товаров на 17,2 миллиарда рублей в рамках «Всемирного дня шопинга» на торговой онлайн-площадке AliExpress. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Масштабная распродажа, связанная со Всемирным днем шопинга, прошла 11-12 ноября. В России она проводится уже шестой раз. За два дня пять миллионов россиян совершили 30 миллионов покупок на AliExpress. Их общая сумма составила 17,2 миллиарда рублей.

Около 350 миллионов в час тратили любители шопинга в среднем. В пиковые часы эта цифра превышала миллиард рублей.

Всего в распродаже участвовали 150 тысяч продавцов из разных стран. В основном россияне потратились на одежду, товары для дома, гаджеты и детские товары.