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Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

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 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

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17:42   13 Ноября 2019
Россия

Россияне потратили на AliExpress во «Всемирный день шопинга» 17 миллиардов рублей

Россияне потратили на AliExpress во «Всемирный день шопинга» 17 миллиардов рублей

Россияне купили товаров на 17,2 миллиарда рублей в рамках «Всемирного дня шопинга» на торговой онлайн-площадке AliExpress. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Масштабная распродажа, связанная со Всемирным днем шопинга, прошла 11-12 ноября. В России она проводится уже шестой раз. За два дня пять миллионов россиян совершили 30 миллионов покупок на AliExpress. Их общая сумма составила 17,2 миллиарда рублей. 

Около 350 миллионов в час тратили любители шопинга в среднем. В пиковые часы эта цифра превышала миллиард рублей.

Всего в распродаже участвовали 150 тысяч продавцов из разных стран. В основном россияне потратились на одежду, товары для дома, гаджеты и детские товары.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #распродажа #aliexpress

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