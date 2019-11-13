ЛНА не остановится, пока не очистит столицу Ливии от террористов

Пресс-секретарь Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари заявил, что борьба за Триполи продолжится. Руководство ЛНА заверило международное сообщество в разделении от политического диалога террористических групп и преступных группировок, добавил он.

Мисмари подчеркнул, что это разделение идет по международной классификации, а не на местном уровне.

Напомним, ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от незаконных бандформирований. Западные СМИ писали, что ЧВК «Вагнера» также участвует в операции против террористов, но никаких доказательств этому привести не смогли.

Сейчас Триполи контролирует Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое активно сотрудничает с террористическими группировками. Известно, что ПНС связана с запрещенными в РФ организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида».

Структура искусственно создавалась при покровительстве ООН и ЕС. Восток Ливии контролируется избранной демократическим путем Палатой представителей.