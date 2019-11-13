Военная колонна США вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

 Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

 В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек

В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек
МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

МВД и Росгвардия планируют закупить более тысячи стреляющих электрошокеров

 Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

США хотят оставить сирийскую нефть курдским оккупантам-союзникам

 В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек

В результате нападения на канадских наемников в Кабуле погибло более 10 человек
17:39   13 Ноября 2019
Весь мир

Военная колонна США вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасака

Военная колонна США вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасака

Колонна американских военных машин вошла на территорию сирийской провинции Хасака через границу Ирака. Об этом стало известно в среду, 13 ноября.

По данным агентства SANA, в состав колонны входят более 20 армейских внедорожников Humvee, а также две специальные платформы для перевозки боевых самолетов. Отмечается, что военная колонна пересекла границу с Ираком, а затем расположилась в нефтеносном районе на северо-востоке САР рядом с месторождением Ауда. 

Техника, которая въехала с территории Ирака, сосредоточена рядом с селением Химу, находящемся на западе от приграничного города Камышлы. 

Военная колонна США вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке

Минобороны РФ ранее подтвердило, что США вместе с курдскими сепаратистами воруют нефть в Сирии. Официальный представитель российского военного ведомства продемонстрировал спутниковые фото, на которых изображены скопления нефтевозов под охраной спецназа и американских ЧВК. Нефть вывозится за пределы Сирии, а вырученные средства от продажи поступают на счета американских спецслужб. 

Затем стало известно, что в регион прибыли наемники американской ЧВК Blackwater. Члены этой группы «прославились» расстрелами мирного населения в Багдаде. По информации источников Федерального агентства новостей в Сирии, более 2450 солдат передислоцировались с военных баз в Ираке, рассредоточившись по нефтяным полям Заефратья. Эти подразделения нужны США для кражи сирийской нефти, а также затем, чтобы официально заявлять об уменьшении своего военного контингента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #сирия #политика #нефть #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...