Колонна американских военных машин вошла на территорию сирийской провинции Хасака через границу Ирака. Об этом стало известно в среду, 13 ноября.

По данным агентства SANA, в состав колонны входят более 20 армейских внедорожников Humvee, а также две специальные платформы для перевозки боевых самолетов. Отмечается, что военная колонна пересекла границу с Ираком, а затем расположилась в нефтеносном районе на северо-востоке САР рядом с месторождением Ауда.

Техника, которая въехала с территории Ирака, сосредоточена рядом с селением Химу, находящемся на западе от приграничного города Камышлы.

Минобороны РФ ранее подтвердило, что США вместе с курдскими сепаратистами воруют нефть в Сирии. Официальный представитель российского военного ведомства продемонстрировал спутниковые фото, на которых изображены скопления нефтевозов под охраной спецназа и американских ЧВК. Нефть вывозится за пределы Сирии, а вырученные средства от продажи поступают на счета американских спецслужб.

Затем стало известно, что в регион прибыли наемники американской ЧВК Blackwater. Члены этой группы «прославились» расстрелами мирного населения в Багдаде. По информации источников Федерального агентства новостей в Сирии, более 2450 солдат передислоцировались с военных баз в Ираке, рассредоточившись по нефтяным полям Заефратья. Эти подразделения нужны США для кражи сирийской нефти, а также затем, чтобы официально заявлять об уменьшении своего военного контингента.