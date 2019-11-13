Песков рассказал о переговорах с Турцией по возвращению боевиков из Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Анкарой существует канал связи по линии разных ведомств. В частности, обсуждается вопрос возвращения в Россию боевиков из Сирии.

«Между Россией и Турцией существует канал общения по линии разных ведомств...», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о начале депортации боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в страны их происхождения с понедельника.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 ноября подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии.