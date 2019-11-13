Милонов назвал враньем слова Поклонской о том, что он с ней не здоровается

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал враньем слова коллеги Натальи Поклонской о том, что якобы он не поздоровался с ней в буфете и прошел мимо.

«Коллега Милонов за один день умудрился нахамить мне в своих интервью, отказался здороваться в буфете, а теперь отправил на исповедь, параллельно попытавшись прочесть лекцию «О системе ценностей» — то есть при отсутствии разумных аргументов попытался оказать давление и запретить мне иметь своё, отличное от него, мнение», — посетовала Поклонская в «ВКонтакте» после заочных дискуссий по поводу Хэллоуина, взгляды на который у политиков новой искренности разошлись.

Парламентарий подчеркнул, что вежлив и всегда здоровается с людьми. А заявление Поклонской – не более чем пиар с использованием известных имен.

«Это вранье! Я вот очень бы хотел, чтобы Наталья Владимировна перестала делать собственные пиар заявления, используя чьи-либо имена. Это неправда. Это неправда, и я не хочу категорически публично как-то осуждать Наталью Владимировну. Но это неправда», — опроверг Милонов.

Политик вчера встретился с Поклонской на заседании в Госдуме. Подошел к ней, поздоровался, уточнив, что никакого зла на коллегу не держит и открыт к диалогу.

«Другое дело, что в наших отношениях здороваться первый должен я. И если я этого не сделаю, то и не «поздоровают» меня никогда. Что бы она не думала, я подошел и поздоровался. Не здороваются только невежественные люди и хамы! И даже если ты с человеком имеешь разные точки зрения, то если ты здороваешься это значит, что ты культурный человек», — резюмировал парламентарий.

Ранее Милонов выступил за запрет Хэллоуина в России. По мнению политика, это совершенно искусственный праздник, который принимается, потому что он модный на Западе. И в этом его идиотизм. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, наоборот, выступила в поддержку «загадочного Хэллоуина». Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook 24 октября. Она уверена, что российская молодежь сама в состоянии решить, какие праздники ей отмечать, а какие — нет. Более того, Поклонская в ответ на горячую линию по борьбе Хэллоуином призвала учителей и родителей информировать ее о давлении на школы в связи с праздником.