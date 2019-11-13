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17:00   13 Ноября 2019
Россия

Песков заявил, что слушания по импичменту Трампу — не дело Кремля

Песков заявил, что слушания по импичменту Трампу — не дело Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Москва не должна реагировать на слушания по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в среду, 13 ноября, отвечая на вопросы журналистов. 

«Это абсолютно не наше дело, мы не хотели бы вообще это комментировать», — сказал Песков. 

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что в деле по импичменту против Трампа «очень много всего надуманного». В пример представитель Кремля привел «различные скандальные истории», где упоминалась Россия, и там было ничтожно мало фактов, имеющих отношение к реальности. Поэтому Москва не берется судить ситуацию вокруг импичмента, заключил Песков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество

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