Песков заявил, что слушания по импичменту Трампу — не дело Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что Москва не должна реагировать на слушания по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в среду, 13 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

«Это абсолютно не наше дело, мы не хотели бы вообще это комментировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что в деле по импичменту против Трампа «очень много всего надуманного». В пример представитель Кремля привел «различные скандальные истории», где упоминалась Россия, и там было ничтожно мало фактов, имеющих отношение к реальности. Поэтому Москва не берется судить ситуацию вокруг импичмента, заключил Песков.