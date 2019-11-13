Кремль видит позитивную динамику в подготовке «нормандского» саммита

Кремль считает, что по целому ряду направлений подготовки саммита в «нормандском формате» есть позитивная динамика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.

При этом накануне Песков заявил, что осталось еще много «домашней работы» для подготовки саммита России, Германии, Франции и Украины по урегулированию в Донбассе.

Во вторник ОБСЕ подтвердила завершение ДНР и Украиной отвода сил в районе Петровского. Сейчас обе стороны конфликта начали разминирование территории.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе — одно из обязательных условий для созыва саммита «нормандской четверки», где обсудят дальнейшие шаги по урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.