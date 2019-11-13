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16:50   13 Ноября 2019
Россия

Кремль видит позитивную динамику в подготовке «нормандского» саммита

Кремль видит позитивную динамику в подготовке «нормандского» саммита

Кремль считает, что по целому ряду направлений подготовки саммита в «нормандском формате» есть позитивная динамика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  в среду, 13 ноября.

При этом накануне Песков заявил, что осталось еще много «домашней работы» для подготовки саммита России, Германии, Франции и Украины по урегулированию в Донбассе.

Во вторник ОБСЕ подтвердила завершение ДНР и Украиной отвода сил в районе Петровского. Сейчас обе стороны конфликта начали разминирование территории.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе — одно из обязательных условий для созыва саммита «нормандской четверки», где обсудят дальнейшие шаги по урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #кремль #нормандская четверка

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