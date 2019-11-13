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17:21   13 Ноября 2019
Россия

Блогеры-тысячники должны подпадать под закон об иноагентах, считают в ОП

Блогеры-тысячники должны подпадать под закон об иноагентах, считают в ОП

Член Общественной палаты Александр Малькевич считает, что Россия должна действовать жестче и принимать не только поправки, а целый пакет законов об иноагентах. Об этом пишет «ПолитЭксперт». 

Малькевич подчеркнул, что Госдума велосипед не изобрела. Например, в Штатах аналогичный закон действует с 1938 года. Там практика регистрации граждан в качестве иноагентов распространена. В качестве примера можно вспомнить нашу соотечественницу Марию Бутину.

Сейчас же речь идет о том, что иноагентом могут признать человека, который работает в СМИ-иноагенте и пишет о политике.

«Если условно «Радио Свобода» является иноагентом и есть журналист, который ведет рубрику культуры, он в данном случае не очень интересен контролирующим органам. Но если там находится человек, который освещает политическую жизнь с соответствующим контекстом и посылом, то справедливо будет его поместить в эти рамки иноагента», – сказал член ОП.

Он также призвал дополнить законопроект. В частности, распространить его действие на блогеров, которые пишут о новостях в России и при этом могут получать деньги за это извне.

«Нужно возвращаться к серьезному разговору о том, чтобы блогеры-многотысячники получали регистрацию как СМИ, иначе у нас получается перекос», — отметил Малькевич. 

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Автор: Виктория Разумовская
#общественная палата #иноагенты #малькевич

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