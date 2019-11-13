Как США спонсируют концентрационный лагерь Эр-Рукбан в Сирии

Лагерь сирийских беженцев Эр-Рукбан образовался в 2014 году, когда террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ) провозгласила свой псевдохалифат на землях Сирии и Ирака, а власти Иордании закрыли границу из соображений безопасности.

Он существует и по сей день на территории провинции Хомс, в пределах 55-километровой «зоны безопасности» американской базы Ат-Танф, оставаясь прибежищем или скорее тюрьмой для тысяч сирийских граждан. В 2018 году ООН сообщала о 40-50 тысячах жителей Эр-Рукбана.

Трагедии сирийцев в американской зоне оккупации посвящен доклад, который 13 ноября презентовал Фонд исследований проблем демократии. Эксперты опросили 219 беженцев, которым удалось покинуть лагерь.

По словам директора Фонда, члена ОП РФ Максима Григорьева, побывавшего в Эр-Рукбане, ответственность за страдания содержащихся там людей лежит на американцах и подконтрольных им боевиках из числа оппозиционных правительству в Дамаске групп.

«У нас есть свидетели, которые говорят, что в этом лагере присутствуют боевики ИГИЛ, — сказал эксперт. — Благодаря усилиям РФ многих беженцев удалось вывести. На протяжении многих лет был массовый террор, чтобы они не уезжали оттуда. Уехать можно было только за большой выкуп. Конечно, там тяжелейшие условия нахождения: практически отсутствует медицинская помощь. Бывали дни, когда их дети ели только один раз в день. Отсутствие любых школ, любого обучения. Всевластие боевиков — это особенно тяжелая ситуация, были случаи изнасилования».

Свидетели приводят многочисленные примеры, когда проамериканские боевики избивали и убивали беженцев, домогались и насиловали женщин, торговали детьми. Получающие зарплату в районе 400 долларов в Ат-Танфе и прошедшие там же военную подготовку охранники регулярно употребляют наркотики и алкоголь, разъезжают по лагерю на автомобилях, стреляя в воздух и по жителям Эр-Рукбана.

Часть опрошенных уверена, что США намеренно поддерживают хаос в лагере, провоцируя его жителей переходить на сторону вооруженных антиправительственных группировок и грозя расправой за попытки покинуть Эр-Рукбан. Для беглецов, по словам очевидцев, на территории лагеря и базы Ат-Танф существуют особые тюрьмы, где практикуются пытки.

«Бумажки раздавали, в них было написано — не пытаться выйти из лагеря на сторону государства, там будут вас убивать, там арестуют вас, там вас будут наказывать», — приводят авторы доклада слова бывшего узника Мухаммада Абдурахмана.

О ситуации в Эр-Рукбане ООН знает. Григорьев в текущем году трижды выступал на площадках организации в Берлине, Лондоне и Париже, и Европа, по его словам, откликается.

«Наш голос находит понимание в зарубежных экспертных политических кругах. Нашу силу воспринимают официальные представители стран», — сказал общественник.

Нехватка продовольствия, воды и отсутствие медицинской помощи привели к множеству смертей в лагере. В том числе и детских. Даже в случае тяжелых заболеваний боевики отказывались выпускать беженцев на территории, подконтрольные сирийскому правительству. По оценкам очевидцев с медицинским образованием, ежемесячно в Эр-Рукбане из-за отсутствия квалифицированных врачей умирают от 20 до 30 человек.

«У меня ребенок умер и племянник из-за отсутствия медицинского обслуживания. Ребенку было восемь месяцев, а племяннику — три года», — рассказал Фуаз Авад Аль-Джази, проживший в лагере четыре года.

Торговля оружием с джихадистами — отдельная статья доходов американцев и антиправительственных группировок, уверяют опрошенные жители лагеря.

«У американцев есть опорные точки, — сообщил россиянам Аль-Джази. — Из них они позволяют возить оружие для ИГИЛ. Например, Мухтар торгует с ИГИЛ оружием, ракетами, боеприпасами. Берет их с базы Ат-Танф. Другой человек работает в разведке ИГИЛ. Его контролируют американцы. Эти люди обеспечивают ИГИЛ. Они все в лагере Эр-Рукбан».

По состоянию на 10 июня 2019 года, власти Сирии при поддержке России вывели из лагеря более 13,5 тысячи беженцев. Их доставили в центры временного размещения в провинциях Хомс и Дамаск, где обеспечили продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости.

В Эр-Рукбане на тот момент оставались около 29 тысяч человек, преимущественно — женщины и дети. В июне 2019 года спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Америка не намерена помогать жителям лагеря, организовывая поставки продовольствия и медикаментов.