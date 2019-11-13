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17:16   13 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киевские власти отреагируют на предстоящее открытие Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, сообщает ТАСС.

«Мы безусловно отреагируем на это… Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает», — заявил он, не уточнив, какая именно реакция украинской стороны последует.

Кориневич только подметил, что прибытие в Крым и Севастополь не через официальные украинские пункты пропуска, которые расположены на подконтрольной Киеву территории в Херсонской области, «является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины».

Крымский полуостров вернулся в состав России в апреле 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей, а именно 90% пришедших, проголосовали «за». Киевские власти не смогли смириться с таким исходом и по сей день считают территорию полуострова своей. Тем не менее железнодорожное пассажирское движение по Крымскому мосту на регулярной основе начнется в последней декаде текущего года.

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Автор: Лев Кандинский
#украина #крым #киев #крымский мост #украинские власти

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