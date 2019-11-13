Сделка на 100 миллиардов долларов не спасет Турцию от давления США

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на 100 миллиардов долларов, а также способ обхода американских санкций, чтобы президент Турции не пользовался российскими комплексами С-400.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что давление США на Турцию, несмотря на обещание «хорошей сделки», не прекратится. Об этом востоковед рассказал «Политике Сегодня».

«Все-таки мне кажется, что такие заявления нужно подтверждать документально. Потому что 100 миллиардов долларов, чтобы не использовались системы ПВО, на мой взгляд, выглядит достаточно фантастично. Хотя возможно, что то давление, которое Трамп оказывает на Турцию будет продолжаться», — считает Долгов.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин увидел в предложении Трампа нездоровую конкуренцию с Россией на мировом рынке вооружения. Не исключено, что вместо российских С-400 Турции американцы предложат комплексы «Патриот».

«Безусловно, Трамп хочет перехватить первенство. Сейчас идет борьба за рынок вооружения, в котором мы все увереннее и увереннее заявляем себя. Особенно в рамках военно-технического сотрудничества. На мой взгляд, элементы нездоровой конкуренции со стороны Соединенных штатов [присутствуют]», — заметил парламентарий.

Собеседник агентства не верит, что Эрдоган расторгнет контракт с Россией по поставке ЗРК С-400.

«Даже если будут какие-то отклонения, то они будут незначительные. Здесь идет в целом подрыв военного потенциала, которым обладает изобретение России», — сказал Швыткин.

Трамп предлагает Эрдогану обойти санкции и по другой причине. В Сирии, как отметил Долгов, у американцев есть в том числе и экономические интересы — воровать нефть сирийского народа на восточном берегу реки Евфрат. Эксперт скептически оценивает заявления Госдепа о необходимости «охранять» скважины от посягательств джихадистов.

Напомним, что курдские боевики пока не покинули территорию Сирии. Террористы до сих пор занимают позиции в 30-километровой зоне безопасности близ южных границ Турции.

Анкара с 9 октября проводила операцию «Источник мира» против курдских бандформирований, которые захватили северные территории САР. 22 октября президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум, согласно которому курдские радикалы должны покинуть буферную зону в течение 150 часов.

В конце прошлого месяца Минобороны РФ доказало факт того, что США воруют сирийскую нефть, опубликовав снимки со спутника. Охраной незаконной деятельности США занимаются боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и наемники американской ЧВК Blackwater.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.