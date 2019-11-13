Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов назвал враньем слова Поклонской о том, что он с ней не здоровается

Милонов назвал враньем слова Поклонской о том, что он с ней не здоровается

 Блогеры-тысячники должны подпадать под закон об иноагентах, считают в ОП

Блогеры-тысячники должны подпадать под закон об иноагентах, считают в ОП
Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Как США спонсируют концентрационный лагерь Эр-Рукбан в Сирии

Как США спонсируют концентрационный лагерь Эр-Рукбан в Сирии

 Группа боевиков ИГ* сдалась военным в Афганистане

Группа боевиков ИГ* сдалась военным в Афганистане
Милонов назвал враньем слова Поклонской о том, что он с ней не здоровается

Милонов назвал враньем слова Поклонской о том, что он с ней не здоровается

 Блогеры-тысячники должны подпадать под закон об иноагентах, считают в ОП

Блогеры-тысячники должны подпадать под закон об иноагентах, считают в ОП
Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

 Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Как США спонсируют концентрационный лагерь Эр-Рукбан в Сирии

Как США спонсируют концентрационный лагерь Эр-Рукбан в Сирии

 Группа боевиков ИГ* сдалась военным в Афганистане

Группа боевиков ИГ* сдалась военным в Афганистане
16:32   13 Ноября 2019
Весь мир

Группа боевиков ИГ* сдалась военным в Афганистане

Группа боевиков ИГ* сдалась военным в Афганистане

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) сдались вооруженным силам в провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News в среду, 13 ноября.

Отмечается, что среди боевиков есть женщины и дети. Всего военным сдались около 300 человек.

По данным СМИ, некоторые члены группировки — граждане Пакистана.

Напомним, в Афганистане долгое время длится противостояние правительственных сил и радикалов «Талибан»**. Последние захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в стране действуют различные террористические организации, в том числе ИГ.*

* ИГ — террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.

** «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тоня Краснова
#терроризм #иг #афганистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...