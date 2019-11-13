Группа боевиков ИГ* сдалась военным в Афганистане

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) сдались вооруженным силам в провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News в среду, 13 ноября.

Отмечается, что среди боевиков есть женщины и дети. Всего военным сдались около 300 человек.

По данным СМИ, некоторые члены группировки — граждане Пакистана.

Напомним, в Афганистане долгое время длится противостояние правительственных сил и радикалов «Талибан»**. Последние захватили большие территории в сельских районах и нападают на крупные города страны. Также в стране действуют различные террористические организации, в том числе ИГ.*

* ИГ — террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.

** «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории РФ