США и курдские боевики не хотят делиться наворованной в Сирии нефтью — эксперт

США и курдские боевики не хотят делиться наворованной в Сирии нефтью. В этом уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По мнению эксперта, они также не хотят, чтобы на захваченную территорию пришли правительственные силы Сирии.

Как говорит эксперт, правительство Сирии четко заявило, что Дамаск не будет смотреть на оккупацию страны со стороны США и воровство ресурсов. При этом Госдеп выставляет все так, будто США охраняет объект, но по факту они эксплуатируют нефтяные месторождения и занимаются контрабандой под прикрытием борьбы с террористами. Сейчас вероятность столкновения армии США с сирийскими вооруженными силами сильно возросла. При этом все слова о том, что Вашингтон борется с террористами, являются пустой болтовней, говорит Васильев.

«Башар Асад дал ясно понять, что поставки контрабандной сирийской нефти в соседние страны могут стать серьезной проблемой, так как незаконные действия США будут пресекаться», — передает слова Владимира Васильева ФБА «Экономика сегодня».

Минобороны РФ подсчитало, что США ежемесячно получают порядка 30 миллионов долларов на продаже нефти из Сирии. Часть этих средств возвращается в страну в виде оружия для террористов, а в выигрыше остаются курдские радикалы, уверен эксперт. Именно поэтому курдским бандформированиям не хочется делиться украденной нефтью ни с кем, кроме США, так как они работают в одной связке контрабандистов, разделяя выручку.