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16:14   13 Ноября 2019
Россия

Песков не стал комментировать ситуацию с «Аэрофлотом» и толстым котом

Песков не стал комментировать ситуацию с «Аэрофлотом» и толстым котом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать недавнюю ситуацию, связанную с тем, что авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж своего кота. Об этом пишет ФАН.

«Я не думаю, что мы можем комментировать ситуацию с котом в самолете», — заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее «Аэрофлот» лишил бонусных миль пассажира, который не сдал в багаж своего питомца. По словам Михаила Галина, он летел по маршруту Рига  — Москва  — Владивосток. Проблемы начались по прибытии в столицу. Сотрудница аэропорта взвесила кота и зафиксировала перевес в два килограмма. Хозяину предложили сдать его любимца в багажный отсек. Отвечать за два лишних килограмма кота в салоне самолета сотрудники «Аэрофлота» категорически отказались.

Песков не стал комментировать ситуацию с «Аэрофлотом» и толстым котом

Тогда предприимчивый хозяин подменил кота на похожего, но более миниатюрного, получил посадочный талон и успешно улетел со своим питомцем во Владивосток. Однако представители «Аэрофлота» увидели пост мужчины в соцсети и решили провести служебное расследование.

В итоге «Аэрофлот» посчитал случившееся «целенаправленным нарушением условий договора воздушной перевозки» и исключил пассажира из программы «Аэрофлот Бонус». Все мили, которые Михаил накопил, аннулировали, а его счет закрыли.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #аэрофлот #общество #кот

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