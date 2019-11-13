Песков не стал комментировать ситуацию с «Аэрофлотом» и толстым котом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать недавнюю ситуацию, связанную с тем, что авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который не сдал в багаж своего кота. Об этом пишет ФАН.

«Я не думаю, что мы можем комментировать ситуацию с котом в самолете», — заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее «Аэрофлот» лишил бонусных миль пассажира, который не сдал в багаж своего питомца. По словам Михаила Галина, он летел по маршруту Рига — Москва — Владивосток. Проблемы начались по прибытии в столицу. Сотрудница аэропорта взвесила кота и зафиксировала перевес в два килограмма. Хозяину предложили сдать его любимца в багажный отсек. Отвечать за два лишних килограмма кота в салоне самолета сотрудники «Аэрофлота» категорически отказались.

Тогда предприимчивый хозяин подменил кота на похожего, но более миниатюрного, получил посадочный талон и успешно улетел со своим питомцем во Владивосток. Однако представители «Аэрофлота» увидели пост мужчины в соцсети и решили провести служебное расследование.

В итоге «Аэрофлот» посчитал случившееся «целенаправленным нарушением условий договора воздушной перевозки» и исключил пассажира из программы «Аэрофлот Бонус». Все мили, которые Михаил накопил, аннулировали, а его счет закрыли.