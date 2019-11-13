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Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

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15:59   13 Ноября 2019
Весь мир

Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

Здание посольства Венесуэлы в столице Бразилии пытаются захватить неизвестные люди. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил заместитель главы МИД страны Иван Хиль в своем Twitter.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа», — написал Хиль в своём Twitter.

Иван Хиль добавил, что правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности, а также с уважением отнестись к международным конвенциям. При этом замглавы подчеркнул, что если агрессия не будет прекращена, это станет серьезным прецедентом. 

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что арест активистов в венесуэльском посольстве в Вашингтоне нарушил нормы международного права. Он также пообещал обратиться в ООН. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #бразилия #общество #венесуэла #боливия

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