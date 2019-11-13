Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

Здание посольства Венесуэлы в столице Бразилии пытаются захватить неизвестные люди. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил заместитель главы МИД страны Иван Хиль в своем Twitter.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа», — написал Хиль в своём Twitter.

DENUNCIA GRAVE: Grupos irregulares invaden áreas de nuestra embajada en Brasilia. El Gobierno de Brasil debe dar todas las garantías y respeto a los convenios internacionales, si se mantiene esta agresión será grave precedente ! https://t.co/PmNdErorBT — Yvan Gil (@yvangil) November 13, 2019

Иван Хиль добавил, что правительство Бразилии должно дать гарантии безопасности, а также с уважением отнестись к международным конвенциям. При этом замглавы подчеркнул, что если агрессия не будет прекращена, это станет серьезным прецедентом.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что арест активистов в венесуэльском посольстве в Вашингтоне нарушил нормы международного права. Он также пообещал обратиться в ООН.