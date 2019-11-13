Беглов заверил, что Петербург будет полностью готов к зиме до 20 ноября

Губернатор Александр Беглов заверил петербуржцев, что город будет готов к наступающим холодам еще до конца ноября. Так, осталось лишь получить снегоуборочную технику, около двухсот единиц, которые прибудут в течение ноября, сообщают «Невские Новости».

«Нам еще нужно до конца ноября получить оставшуюся технику, которую мы закупили К сожалению, она на складах не стоит. Приходится закупать. Осталось еще 200 с лишним единиц, которые необходимо получить до конца января месяца», — рассказал глава Петербурга.

Помимо этого к 15 ноября каждый район города должен обзавестись паспортом готовности. Беглов посетил несколько проблемных мест Невского района сегодня, 13 ноября. Губернатор отметил, что главной проблемой района является отсутствие нормативно-социальной инфраструктуры. По его словам, недостает детских садов и больниц.

Беглов побывал в заброшенном детском саду, строительство которого тянется вот уже пять лет. За это время были разорваны контракты с тремя подрядчиками. Стройку планируют завершить в декабре следующего года, в районе появится садик на 150 мест.

Кроме того, Беглов обследовал Детское поликлиническое отделение №58 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8». Губернатор осмотрел новейший аппарат УЗИ, которых в городе всего несколько единиц и узнал у пациентов, устраивают ли их условия оказываемых услуг.

Также городской глава приехал с визитом в новый детский сад №77 на Дальневосточном проспекте. Его состоянием Беглов остался доволен, в учреждении есть все необходимое и даже бассейн, где занимают дети от 2 до 7 лет.