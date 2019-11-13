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 Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти
15:39   13 Ноября 2019
Весь мир

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Официальный Вашингтон продолжает поддерживать риторику о том, что оккупированные силами США и курдскими сепаратистами нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в Сирии якобы нуждаются в охране от террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — организация запрещена в РФ).

Накануне официальный представитель Госдепа США на специальном телефонном брифинге заверил журналистов в том, что охрана нефтяных месторождений якобы является «второстепенной задачей» от кражи «черного золота» Сирийской Арабской Республики. Главная же цель — гарантировать разгром ИГ. При этом курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) якобы являются единственными выгодоприобретателями от кражи «черного золота» Сирийской республики.

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

«Пропагандистским флером» в комментарии «Политике Сегодня» назвал заявления официальных лиц США эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор наук Борис Долгов.

«Совершенно очевидно, что США ищут всяческие предлоги для того, чтобы осуществлять и продвигать свои интересы в Сирии, — рассуждает он. — Часть этих интересов — экономические, использовать сирийскую нефть, что мы и наблюдаем. Заявления о том, что игиловцы смогут захватить нефтяные поля, совершенно не соответствуют действительности. ИГИЛ разгромлен, остались незначительные отряды. Заключенные в тюрьмах у курдов – это тоже якобы угроза, что они могут возродить ИГИЛ, но это достаточно проблематично. Они должны быть организованы, экипированы, вооружены, ими должен кто-то командовать. Это совершенно четкая пропаганда со стороны США».

Пока официальные лица Вашингтона оправдывали воровство сирийской нефти, в регион прибыли наемники печально известной расстрелами мирного населения в Багдаде ЧВК Blackwater. По сообщениям источников ФАН в Сирии, около 2500 солдат удачи передислоцировались с военных баз в Ираке и рассредоточились по нефтяным полям Заевфратья. Таким образом, США попытались устранить противоречие между октябрьским обещанием президента Дональда Трампа вернуть солдат с «бессмысленной войны» и намерением увеличить объемы кражи сирийской нефти.

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Подтверждения опустошения сирийских недр руками американцев и курдских сепаратистов ранее нашлись у Минобороны РФ. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков продемонстрировал спутниковые снимки со скоплениями нефтевозов под охраной спецназа и американских ЧВК. Нефть, по его словам, вывозится за пределы САР, а вырученные от продажи средства поступают на счета американских спецслужб.

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Автор: Максим Сахаров
#сша #сирия #курды #нефть

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