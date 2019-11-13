Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Официальный Вашингтон продолжает поддерживать риторику о том, что оккупированные силами США и курдскими сепаратистами нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в Сирии якобы нуждаются в охране от террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — организация запрещена в РФ).

Накануне официальный представитель Госдепа США на специальном телефонном брифинге заверил журналистов в том, что охрана нефтяных месторождений якобы является «второстепенной задачей» от кражи «черного золота» Сирийской Арабской Республики. Главная же цель — гарантировать разгром ИГ. При этом курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) якобы являются единственными выгодоприобретателями от кражи «черного золота» Сирийской республики.

«Пропагандистским флером» в комментарии «Политике Сегодня» назвал заявления официальных лиц США эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор наук Борис Долгов.

«Совершенно очевидно, что США ищут всяческие предлоги для того, чтобы осуществлять и продвигать свои интересы в Сирии, — рассуждает он. — Часть этих интересов — экономические, использовать сирийскую нефть, что мы и наблюдаем. Заявления о том, что игиловцы смогут захватить нефтяные поля, совершенно не соответствуют действительности. ИГИЛ разгромлен, остались незначительные отряды. Заключенные в тюрьмах у курдов – это тоже якобы угроза, что они могут возродить ИГИЛ, но это достаточно проблематично. Они должны быть организованы, экипированы, вооружены, ими должен кто-то командовать. Это совершенно четкая пропаганда со стороны США».

Пока официальные лица Вашингтона оправдывали воровство сирийской нефти, в регион прибыли наемники печально известной расстрелами мирного населения в Багдаде ЧВК Blackwater. По сообщениям источников ФАН в Сирии, около 2500 солдат удачи передислоцировались с военных баз в Ираке и рассредоточились по нефтяным полям Заевфратья. Таким образом, США попытались устранить противоречие между октябрьским обещанием президента Дональда Трампа вернуть солдат с «бессмысленной войны» и намерением увеличить объемы кражи сирийской нефти.

Подтверждения опустошения сирийских недр руками американцев и курдских сепаратистов ранее нашлись у Минобороны РФ. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков продемонстрировал спутниковые снимки со скоплениями нефтевозов под охраной спецназа и американских ЧВК. Нефть, по его словам, вывозится за пределы САР, а вырученные от продажи средства поступают на счета американских спецслужб.