Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов просит Минздрав развенчать идеологию сторонников отказа от деторождения. С таким обращением он выступил к ведомству.

По мнению парламентария, чайлдфри пропагандируют свое мировоззрение в публичном поле, хотя на самом деле к их проблеме необходимо привлекать психиатров и специалистов в области деторождения. По словам Милонова, к обсуждению проблемы нужно подключать педиатров, а также особо ярых противников появления детей на свет. Обращение Милонов направил главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой, передает News.ru.

В документе депутат указывает, что идеология противников деторождения угрожает демографии, а чайлдфри считают рождение детей процессом, утратившим значение. Парламентарий отмечает, что таким образом против будущего страны ведется борьба на истребление, так как чайлдфри не хотят видеть в России счастливые и крепкие семьи.

«Создатели и вдохновители этой теории взяли курс на разрушение главной основы нашей страны — семейных ценностей», — отмечает Виталий Милонов.

По словам депутата, основы этой «философии» были сформированы в США. Милонов уверен, что встреча врачей и активистов движения изменит отношение к идеологии и уничтожит губительное распространение этой теории в нашей стране.