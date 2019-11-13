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15:38   13 Ноября 2019
Россия

Милонов просит Минздрав развенчать идеологию сторонников отказа от деторождения

Милонов просит Минздрав развенчать идеологию сторонников отказа от деторождения

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов просит Минздрав развенчать идеологию сторонников отказа от деторождения. С таким обращением он выступил к ведомству. 

По мнению парламентария, чайлдфри пропагандируют свое мировоззрение в публичном поле, хотя на самом деле к их проблеме необходимо привлекать психиатров и специалистов в области деторождения. По словам Милонова, к обсуждению проблемы нужно подключать педиатров, а также особо ярых противников появления детей на свет. Обращение Милонов направил главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой, передает News.ru.

Милонов просит Минздрав развенчать идеологию сторонников отказа от деторождения

В документе депутат указывает, что идеология противников деторождения угрожает демографии, а чайлдфри считают рождение детей процессом, утратившим значение. Парламентарий отмечает, что таким образом против будущего страны ведется борьба на истребление, так как чайлдфри не хотят видеть в России счастливые и крепкие семьи. 

«Создатели и вдохновители этой теории взяли курс на разрушение главной основы нашей страны — семейных ценностей», — отмечает Виталий Милонов. 

По словам депутата, основы этой «философии» были сформированы в США. Милонов уверен, что встреча врачей и активистов движения изменит отношение к идеологии и уничтожит губительное распространение этой теории в нашей стране. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #милонов #общество #минздрав

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