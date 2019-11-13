ФАН проводит опрос о домогательствах после секс-скандала Вишневского и Соколова

После резонансной истории гибели 24-летней студентки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую, по версии следствия, расчленил доцент вуза Олег Соколов, Федеральное агентство новостей публикуют опрос по проблеме домогательств в учебных заведениях.

Издание считает важным привлечь внимание к проблеме приставаний в вузах — чрезвычайно давней и острой. В России и в СССР романы преподавателей со студентками считались нормой и не порицались обществом. Однако домогательства и другие формы сексуальной эксплуатации по отношению к студентам широко распространены в преподавательской среде.

Они носят разный характер: от сальных шуток до менее «невинных» действий. Жертва насилия, как правило, боится их пресекать, опасаясь отчисления,плохой оценки и других форм давления.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, который преподает РГПУ им. Герцена, был уличен в домогательствах к студенткам. Одна из его бывших учениц по имени Кристина прислала в редакцию Nation News сообщения, где рассказала, что парламентарий приставал к девушкам и делал недвусмысленные намеки, распускал руки и вызывающе себя вел.

Количество подобных случаев может увеличиться с приближением зимней сессии. В связи с этим ФАН запускает опрос. В нем анонимно могут поучаствовать как студенты вузов, так и все, кто пострадал от подобных домогательств или стал их свидетелем.

Письмо с анонимными историями о домогательствах можно прислатьпо адресу info@riafan.ru.