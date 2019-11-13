Эксперт объяснил сотрудничество террористов ПНС Ливии с Киевом продажностью Украины

Киев планирует отправить своих наемников в Триполи. В обмен на это так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с международными террористическими группировками, поставит Киеву нефть. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее в порт Одессы прибыла первая партия ливийской нефти. Согласно данным главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины», танкер Prometheus Energy доставил в Одессу более 80 тонн «черного золота» из порта ливийского города Аз-Завия, подконтрольного бандитам ПНС Ливии.

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что сотрудничество Киева с боевиками Правительства национального согласия Ливии никого не удивляет. По его словам, политически и идейно Украина и ПНС едины. Кроме того, не стоит забывать о денежном интересе. Соловейчик подчеркнул, что Киев коммерчески ориентирован и продажен.

«На носу — холодная зима, спрос на топливо будет расти. Вот и получается, что в обмен за свои услуги в сфере ремонта боевой техники, лечения раненных боевиков, отправки украинских наемников Украина получает нефть», — заключил аналитик.

Кроме того, Соловейчик добавил, что у ПНС Ливии и у украинских политиков – одни и те же хозяева в лице США. Вашингтон облегчает и прикрывает до поры до времени позорное сотрудничество.

Власти Киева уже давно поддерживают террористический режим ПНС Ливии. Украинские специалисты ремонтируют военную технику боевиков триполитанского «правительства», украинские пилоты перевозят боеприпасы, которые бандиты из Правительства национального согласия используют против военных Ливийской национальной армии (ЛНА), ведущих антитеррористическую операцию на северо-западе страны.