МИД следит за ситуацией с безопасностью россиян в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией в Боливии. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, безопасность россиян и российского бизнеса в этой стране остается приоритетным направлением в работе министерства.

«Мы внимательно следим за ситуацией [в Боливии], анализируем условия, в которых приходится действовать нашим экономическим операторам и не только. Безопасность российских граждан всегда была одним из приоритетов работы МИД», — подчеркнул дипломат.

Напомним, экс-лидер Боливии Эво Моралес и высшее руководство страны объявили о своей отставке на фоне протестов, не утихающих последние несколько недель.

Беспорядки вспыхнули в крупных городах Боливии после объявления результатов президентских выборов. По последней информации, во время протестов погибли не менее семи человек.