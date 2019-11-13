Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАН проводит опрос о домогательствах после секс-скандала Вишневского и Соколова

ФАН проводит опрос о домогательствах после секс-скандала Вишневского и Соколова

Судно «Аметист» загорелось на причале в Мурманске

Судно «Аметист» загорелось на причале в Мурманске
Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска
Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

 Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти
ФАН проводит опрос о домогательствах после секс-скандала Вишневского и Соколова

ФАН проводит опрос о домогательствах после секс-скандала Вишневского и Соколова

Судно «Аметист» загорелось на причале в Мурманске

Судно «Аметист» загорелось на причале в Мурманске
Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска
Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

 Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти
15:47   13 Ноября 2019
Россия

МИД следит за ситуацией с безопасностью россиян в Боливии

МИД следит за ситуацией с безопасностью россиян в Боливии

Российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией в Боливии. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, безопасность россиян и российского бизнеса в этой стране остается приоритетным направлением в работе министерства.

«Мы внимательно следим за ситуацией [в Боливии], анализируем условия, в которых приходится действовать нашим экономическим операторам и не только. Безопасность российских граждан всегда была одним из приоритетов работы МИД», — подчеркнул дипломат.

Напомним, экс-лидер Боливии Эво Моралес и высшее руководство страны объявили о своей отставке на фоне протестов, не утихающих последние несколько недель.

Беспорядки вспыхнули в крупных городах Боливии после объявления результатов президентских выборов. По последней информации, во время протестов погибли не менее семи человек.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#мид рф #общество #боливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...