МИД следит за ситуацией с безопасностью россиян в Боливии
Российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за ситуацией в Боливии. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, безопасность россиян и российского бизнеса в этой стране остается приоритетным направлением в работе министерства.
«Мы внимательно следим за ситуацией [в Боливии], анализируем условия, в которых приходится действовать нашим экономическим операторам и не только. Безопасность российских граждан всегда была одним из приоритетов работы МИД», — подчеркнул дипломат.
Напомним, экс-лидер Боливии Эво Моралес и высшее руководство страны объявили о своей отставке на фоне протестов, не утихающих последние несколько недель.
Беспорядки вспыхнули в крупных городах Боливии после объявления результатов президентских выборов. По последней информации, во время протестов погибли не менее семи человек.
❗ Посольство России в Боливии: ???? Не располагаем информацией о россиянах, пострадавших в ходе протестов и беспорядков. Были обращения, связанные с трудностями с выездом из Боливии. ???? https://t.co/D8ANrKOHVE #Россия #Боливия pic.twitter.com/zwjHemdZs8— МИД России ???????? (@MID_RF) November 12, 2019