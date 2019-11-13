Два самолета Су-30СМ доставлены в Белоруссию

Два истребителя Су-30СМ, которые были заказаны в России, прибыли в Белоруссию. Об этом в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Днем ранее глава Минобороны Белоруссии Андрей в Борисове заявил, что в среду в Белоруссию прибудут два закупленных в России истребителя Су-30СМ. Их посадка планируется днем на аэродроме в Барановичах. Еще пара истребителей должна прибыть на следующей неделе.

«Первая пара боевых истребителей Су-30 СМ из запланированных двенадцати прибыла в Беларусь. Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах», — сказано в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря самолетам значительно повысится боевой потенциал Вооруженных сил Белоруссии, увеличатся возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме этого, самолеты будут использоваться для патрулирования воздушного пространства, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей, а также для решения задач боевого дежурства.