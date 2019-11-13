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15:16   13 Ноября 2019
Россия

Секс-скандалисты Вишневский и Соколов могут стать прототипами героев в кино для взрослых

Секс-скандалисты Вишневский и Соколов могут стать прототипами героев в кино для взрослых

Секс-скандалисты Борис Вишневский и петербургский доцент Олег Соколов могут стать прототипами героев в кино для взрослых. Режиссер эротических фильмов Боб Джек планирует снять картины по мотивам преступлений Соколова и домогательств Вишневского.

По словам Боба Джека, девушкам нравятся фильмы с пометкой 18+, где главные герои — студентка и преподаватель. Режиссер рассказывает, что такая тема является у женщин и мужчин распространенным фетишем, даже если они не были студентами и даже если им никогда не нравился преподаватель. 

«Фильмов для взрослых на эту тему у меня пока нет, но надо подумать над этим, и, возможно, снять что-то в наших петербургских локациях», — передает слова Боба Джека Nation News.

Секс-скандалисты Вишневский и Соколов могут стать прототипами героев в кино для взрослых

Режиссер прокомментировал трагическую историю гибели 24-летней студентки СПбГУ Анастасии Ещенко, которую, по версии следствия, расчленил доцент вуза Олег Соколов. По словам Джека, истории, где женщина сильно моложе мужчины, зачастую заканчиваются не очень радужно. Режиссер говорит, что сам учился в этом вузе и помнит, что ему нравились взрослые женщины во времена студенчества, но связей с преподавательницами у него не было. 

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, который является преподавателем РГПУ им. Герцена, был уличен в домогательствах к студенткам. Одна из его бывших учениц по имени Кристина прислала в редакцию Nation News сообщения, где рассказала, что парламентарий приставал к девушкам и делал недвусмысленные намеки, распускал руки и вызывающе себя вел. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #вишневский #соколов

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