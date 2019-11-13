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15:22   13 Ноября 2019
Россия

Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы

Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы

Пресненский столичный суд удовлетворил иск вдовы экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой о признании незаконным договора дарения квартиры в центре Москвы. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» в среду, 13 ноября.

Ответчиками выступали муж певицы Далхат Халаев, адвокат Магомед Евлоев, на которого оформили доверенность, и нынешний владелец недвижимости Мурат Мержоев.

Максакова требовала признать продажу своей квартиры незаконной, «в связи с подавленным психологическим состоянием и нервным потрясением на момент сделки».

Певица с покойными супругом в 2016 году уехали из РФ на Украину. В России Вороненкова объявляли в международный розыск. Ему вменяли причастность к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

23 марта 2017 года Вороненкова застрели в Киеве. За Халаева певица вышла замуж в 2018 году. На свадьбу она подарила ему оспариваемую квартиру на Краснопресненской набережной.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #квартира #максакова

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