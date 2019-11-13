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15:02   13 Ноября 2019
Россия

Замглавы ракетного центра Роскосмоса погиб в ДТП под Самарой

Замглавы ракетного центра Роскосмоса погиб в ДТП под Самарой

Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы РКЦ. 

«Заместитель генерального директора по производству РКЦ «Прогресс» Вадим Небога погиб сегодня утром в аварии»,  — цитирует агентство пресс-службу. 

По информации ГУ МВД по Самарской области, смертельное ДТП случилось рано утром в Волжском районе. Легковой автомобиль Skoda отказался уступать дорогу грузовику Volvo. После этого случилось столкновение, в результате которого погиб пассажир легковушки.

По данным полиции, водителя авто госпитализировали. Что касается водителя грузовика, он не пострадал. Дополнительных подробностей об аварии пока нет.

Ракетно-космический центр «Прогресс» считается предприятием Роскосмоса. Небога был специалистом в области производства ракетно-космической техники, он также имел степень кандидата технических наук. Свой карьерный путь на предприятии он начал с 1985 года, проработав на различных должностях. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #общество #роскосмос

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