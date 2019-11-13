Замглавы ракетного центра Роскосмоса погиб в ДТП под Самарой

Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра «Прогресс» Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы РКЦ.

«Заместитель генерального директора по производству РКЦ «Прогресс» Вадим Небога погиб сегодня утром в аварии», — цитирует агентство пресс-службу.

По информации ГУ МВД по Самарской области, смертельное ДТП случилось рано утром в Волжском районе. Легковой автомобиль Skoda отказался уступать дорогу грузовику Volvo. После этого случилось столкновение, в результате которого погиб пассажир легковушки.

По данным полиции, водителя авто госпитализировали. Что касается водителя грузовика, он не пострадал. Дополнительных подробностей об аварии пока нет.

Ракетно-космический центр «Прогресс» считается предприятием Роскосмоса. Небога был специалистом в области производства ракетно-космической техники, он также имел степень кандидата технических наук. Свой карьерный путь на предприятии он начал с 1985 года, проработав на различных должностях.