Жителям Центральной России стоит приготовиться к «зимнему бабьему лету». Прогнозы синоптиков радуют любителей тепла: днем в Москве и столичном регионе, как и во всей центральной части России, воздух прогреется до +5...+7 градусов.

В Краснодарском крае и Крыму накануне было +22, а в Карачаево-Черкесии зафиксирован температурный рекорд, как и на Кубани. 13 ноября в Карелии и на западе Мурманской области пройдут дожди, но в четверг они прекратятся.

Экстремальное потепление принес с собой субтропический антициклон, поэтому до середины предстоящей недели в центральной части РФ будут плюсовые температуры. К концу новой недели метеорологи обещают похолодание, температура понизится на четыре градуса ниже нормы.

Ранее синоптики заявили о надвигающихся холодах на Сибирь и Урал, а Иркутскую область ждут 40-градусные морозы.