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Судно «Аметист» загорелось на причале в Мурманске

Судно «Аметист» загорелось на причале в Мурманске
Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Свинью в гробу принесли к зданию Верховной Рады протестующие аграрии

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией при учете интересов Минска
Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

Посольство Венесуэлы в Бразилии пытаются захватить неизвестные люди

 Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти

Востоковед считает, что США ищут предлоги для воровства сирийской нефти
14:50   13 Ноября 2019
Россия

Жителям Центральной России стоит приготовиться к «зимнему бабьему лету»

Жителям Центральной России стоит приготовиться к «зимнему бабьему лету»

Жителям Центральной России стоит приготовиться к «зимнему бабьему лету». Прогнозы синоптиков радуют любителей тепла: днем в Москве и столичном регионе, как и во всей центральной части России, воздух прогреется до +5...+7 градусов. 

В Краснодарском крае и Крыму накануне было +22, а в Карачаево-Черкесии зафиксирован температурный рекорд, как и на Кубани. 13 ноября в Карелии и на западе Мурманской области пройдут дожди, но в четверг они прекратятся.

Экстремальное потепление принес с собой субтропический антициклон, поэтому до середины предстоящей недели в центральной части РФ будут плюсовые температуры. К концу новой недели метеорологи обещают похолодание, температура понизится на четыре градуса ниже нормы.

Ранее синоптики заявили о надвигающихся холодах на Сибирь и Урал, а Иркутскую область ждут 40-градусные морозы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #погода

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