Дополнительное отделение приема документов на российское гражданство открыли в Луганске

Дополнительное отделение миграционной службы появилось в Ленинском районе Луганска, об этом сообщило Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики. Открытие новых пунктов приема паспортов должно помочь сократить очереди в отделениях миграционной службы (ОМС).

«Сегодня в Ленинском районе Луганска, как и буквально неделю назад в Артемовском, а чуть ранее в Жовтневом районе, открыто дополнительное отделение миграционной службы, где сотрудниками миграционной службы осуществляется прием документов на паспорт ЛНР, гражданство Российской Федерации», — рассказал заместитель начальника управления миграционной службы МВД ЛНР Руслан Найда.

В новом отделении местные жители смогут встать подать документы на упрощенное получение российского гражданства, а также пройти дактилоскопическую регистрацию, получить справку о наличии или отсутствии судимости и внести платежи в Госбанке. В отделении работают два нотариуса, которые помогут заверить нужные документы или оформить согласие второго родителя на приобретение российского гражданства несовершеннолетним ребенком.

По подсчетам экспертов, через миграционную службу будут проходить более ста человек в день. Открытие нового пункта приема документов лично проконтролировал министр внутренних дел ЛНР, генерал-майор полиции Игорь Корнет.

Указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля 2019 года. По словам российского лидера, этот жест носит исключительно гуманитарный характер. Затем в течение недели в Ростовской области были открыты первые Центры выдачи российских паспортов.