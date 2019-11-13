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14:27   13 Ноября 2019
Россия

Пассажирский поезд Москва — Севастополь запустят весной 2020 года

Пассажирский поезд Москва — Севастополь запустят весной 2020 года

Пассажирский поезд Москва — Севастополь запустят весной 2020 года, об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев. 

По его словам, регулярное движение будет совершаться с весны будущего года. В своем Instagram чиновник пишет, что встретился с директором оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» Александром Гановым. В ходе переговоров было решено проработать совершение полноценной остановке в Москве для поезда, который идет из Севастополя в Санкт-Петербург. Сейчас планируется, что составы будут совершать лишь технические остановки. 

Как отметил Развозжаев, поезд №7 ходил из Севастополя в Москву на протяжении 55 лет, поэтому местные жители переживали, что железнодорожное сообщение будет совершаться только в Северную столицу. 

Первые поезда из Москвы и Петербурга пойдут на полуостров по Крымскому мосту в конце декабря. Продажи билетов уже стартовали. Перевозки осуществляют составы дальнего следования «Таврия». 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество

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