Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью The New York Times призвал восстановить связь между Украиной и Россией. Об этом стало известно в среду, 13 ноября.

«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он.

По мнению бизнесмена, жители Украины мечтают о мире и не хотят воевать, в то время как Соединенные Штаты подталкивают Украину к конфликту. Он заявил, что Вашингтон заставляет Украину воевать, но «даже не дает на это денег».

Коломойский уверен, что Америка использует Киев для того, чтобы ослабить своего геополитического соперника — Россию. Украинский предприниматель считает, что власти США настраивают Украину вести войну против России «до последнего украинца».

Ранее бизнесмен заявил, что США выгодно продолжение конфликта в Донбассе из-за санкций против России.