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14:21   13 Ноября 2019
Весь мир

Губернатор назвал «апокалиптическим» наводнение в Венеции

Губернатор назвал «апокалиптическим» наводнение в Венеции

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением». По его словам, его масштабы сложно себе представить.

«Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб», — цитирует Дзайа агентство ANSA.

Уровень моря в Венеции в ночь на 13 ноября поднялся до 187 сантиметров. Критическим считается показатель в 130 сантиметров. К утру вода спала, но скоро ожидается новое повышение примерно до 160 сантиметров.

Губернатор заявил, что Венеция сейчас затоплена более чем на 80%. Наводнение подтопило главные достопримечательности Венеции — площадь Сан-Марко и одноименный собор.

Более высокий уровень воды (190 сантиметров) был зафиксирован лишь 1966 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#наводнение #венеция

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